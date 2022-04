A morte da mãe, a pandemia e não só: o que levou Klopp a renovar pelo Liverpool

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool

Imprensa inglesa revela detalhes sobre a decisão ao treinador, que chegou a ter nos planos o regresso à Alemanha.

O Liverpool oficializou ontem, quinta-feira, a renovação de contrato com Jurgen Klopp, numa ligação agora válida até 2026, segurando um treinador que tinha vínculo até 2024. E, segundo a imprensa inglesa, o técnico chegou mesmo a ter a vontade de regressar a Alemanha daqui a dois anos, mas vários aspetos levaram-no a dar um passo atrás nessa intenção.

Segundo escreve o "The Athletic", foram muitos os argumentos que Klopp encontrou para prolongar o "casamento" com os "reds". Desde logo, o facto de a casa que está a construir no país natal não estar ainda pronta. Mas isso será o menos. Há razões de ordem sentimental que pesaram na balança. O apoio prestado pelo clube após o falecimento da mãe, em fevereiro de 2021, não foi esquecido pelo técnico, e a pandemia de covid-19, que lhe impossibilitou de desfrutar em pleno durante 18 meses de carreira, também foi tida em conta.

A publicação assegura que não houve um aumento salarial para o ex-Dortmund, mas o restante staff irá receber mais 2,4 milhões de euros, a repartir por todos os elementos.

De referir ainda que a continuidade de Klopp é tida como um ponto que se pode revelar decisivo para uma eventual renovação com Salah e Mané, duas estrelas do plantel.