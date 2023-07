"A MLS é desrespeitada, a qualidade nesta Liga é muito alta"

As comparações entre a MLS e a Arábia Saudita intensificaram-se depois de Cristiano Ronaldo ter dito que o campeonato saudita é superior ao norte-americano.

Wayne Rooney, treinador do DC United, da Major League Soccer (MLS), acredita que o campeonato de futebol dos Estados Unidos da América é algo desrespeitado e não lhe é dado o devido crédito. E defende que a contratação de Lionel Messi, pelo Inter Miami fará com que aquela Liga receba mais atenção mediática, o que será muito importante para poder competir com a Arábia Saudita.

"A MLS tem todas as capacidades para se tornar uma das maiores ligas do mundo. Podemos ver como a Arábia Saudita está a contratar grandes jogadores. E por isso, para a MLS, trazer o Messi foi fantástico. O que é melhor para mostrar que pode competir com a Liga saudita do que trazendo o Messi?", afirmou o antigo futebolista numa entrevista ao portal The Athletic.

E continuou: "A qualidade nesta Liga é muito alta. Provavelmente, é um bocado desrespeitada. Há empresários que tentam colocar aqui jogadores e é quase como um insulto, porque esses jogadores não estão, nem de perto, preparados para jogar na MLS."

Sergio Busquets e Jordi Alba, ex-Barcelona, também foram contratados pelo Inter Miami.