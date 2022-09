"A minha mulher não estava contente, levei preparador nas férias e quase dormimos na mesma cama"

Braithwaite sabia que ia acabar por deixar o Barcelona e preparou-se no defeso de forma individual. Leva dois golos em três jogos pelo Espanhol e revelou o segredo do sucesso imediato

Martin Braithwaite foi praticamente empurrado para fora do Barcelona no último defeso e acabou por assinar pelo rival da Catalunha, o Espanhol. Em três jogos já marcou duas vezes e revela o segredo do sucesso imediato, em entrevista ao Ekstrabladet. A sua mulher é que não gostou do esforço na base do êxito pelo Espanhol.

A começar, o internacional dinamarquês falou da saída: "Intimidação? Na realidade não sei. Mas é importante que sempre penses na saúde mental das pessoas. Creio que desmenti muitos críticos, na época passada fui o goleador até me lesionar. Depois mudou o treinador, mas demonstrei que tenho nível para jogar no Barcelona. Sei há muito que Xavi não acreditava em mim e tive de ir embora"

Depois, explicou o plano que resultou no êxito atual pelos pericos: "Por isso só tirei uma semana de férias. Levei um preparador físico aos Estados Unidos e fazia exercício duas vezes por dia. Sim, quase dormimos na mesma cama, pelo que a minha esposa não estava contente. Mas por isso fico satisfeito por esse trabalho estar a dar frutos, embora não esperasse que me corresse tão bem desde o primeiro jogo."