"A minha mulher enviou-me um email a lembrar-me o quão bom eu sou"

A Finlândia ganhou ao Liechtenstein por 3-0 e qualificou-se pela primeira vez na história para a fase final de uma grande competição. A seleção nórdica é mais uma a juntar-se ao lote das apuradas para o Euro"2020. A jogar em casa e empurrada pelos seus adeptos, não tardou em ganhar vantagem. Aos 21 minutos, Jasse Tuominen aproveitou a passividade adversária e colocou a sua seleção à frente do marcador. O caminho estava aberto, mas a Finlândia não quis parar e, já na segunda parte, Teemu Pukki, aos 64" e 75", o primeiro de grande penalidade, fechou as contas da partida. Pukki, avançado que atua na Premier League ao serviço do Norwich (já marcou seis golos em doze partidas nesta temporada), levou à loucura os adeptos finlandeses. Agora, a equipa liderada por Markku Kanerva terá pela primeira vez na sua história um verão bem agitado. No fim da partida, como se esperava, houve invasão de campo, com os adeptos a festejarem o triunfo com os jogadores. O momento histórico foi vivido com emoção por todos e agora a Finlândia entra na rota das principais seleções da Europa.

No Grupo J, de resto, a Itália já tinha garantido a presença na fase final do Europeu e a Finlândia assegurou a segunda posição. A Grécia, Arménia e Bósnia-Herzegovina ficaram pelo caminho. A fase final do Europeu, recorde-se, realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades, de 12 países.

No fim do encontro, Pukki falou à imprensa finlandesa e não escondeu a sua satisfação por fazer parte da história do país que representa. "Foi um sonho para todos nós. Isso é incrível. Houve momentos difíceis na minha carreira e estar qualificado para o Europeu é um prémio", acrescentou o jogador do Norwich. A finalizar, não se esqueceu das pessoas que estão mais próximas como a sua mulher. "Agradeço a toda a equipa e ao nosso treinador, claro. Agradeço também ao Norwich e à Dinamarca e à minha família. Hoje [ontem], recebi uma mensagem muito positiva da minha esposa, o que deu um impulso extra. Era um email não solicitado. Ela lembrou-me o quão bom eu sou e como as coisas têm sido boas ultimamente. Foi emotivo para todos ver pessoas chorar no campo."