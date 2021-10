Antigo jogador do emblema blaugrana esclarece que tem como objetivo assumir o comando técnico do clube.

"A minha ideia é treinar o Barcelona. Nunca o escondi, é o meu objetivo e o meu sonho", começou por dizer, objetivamente, Xavi.

O antigo jogador do emblema blaugrana ocupa neste momento o comando técnico do Al Sadd, mas a verdade é que muitas vezes tem vindo a ser associado à liderança do Barça, muito por culpa do mau início de temporada de Ronald Koeman, que já viu o seu lugar ser colocado em causa em diversas ocasiões.

Pois bem, em entrevista ao "20minutos", o espanhol esclareceu que o principal objetivo é um dia chegar ao comando do Barça, mas garante que, de momento, está feliz no Al Sadd.

"Não sei se acontecerá ou não, se vão precisar de mim ou não, mas de momento estou feliz e muito orgulhoso por estar no Al Sadd. Se chegar alguma oferta, iremos avaliá-la e depois tentaremos decidir, mas de momento estou muito feliz aqui", concluiu.