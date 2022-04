"A minha carreira como treinador no Brasil acabou"

Abel Braga deixou o comando técnico do Fluminense e não considera voltar a treinar no Brasil.

Após o empate com o Unión Santa Fe, 0-0, na Taça Sul-Americana, e muitas críticas dos adeptos, Abel Braga decidiu deixar o comando técnico do Fluminense, algo que o clube brasileiro entretanto oficializou.

Em declarações reproduzidas pelo "Globoesporte", Abel Braga revelou que, para ele, a carreira como treinador no Brasil terminou.

"Se não fora do país, a minha carreira como treinador, aqui dentro, acabou. Eu não quero mais. Já tive convites para diretor técnico, diretor de transição. Algo como o Muricy está a fazer no São Paulo", disse. Ou seja, algo relacionado com a estrutura, gestão, e não equipa técnica.

De recordar que Abel Braga, de 69 anos, era o treinador da Série A do campeonato brasileiro com a carreira mais longa. O técnico encerra a sua quarta passagem pelo Fluminense com o aproveitamento mais alto pelo clube, somando 70,5 por cento de vitórias em 26 jogos: 17.