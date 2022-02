"A minha cabeça está no Palmeiras, mas talvez um dia o Barcelona seja opção"

Endrick, jovem avançado da formação do Palmeiras, carrega muita ambição, mas tem os conselhos de Abel Ferreira bem presentes para ter sucesso na ainda curta carreira

Surgido na ribalta com 15 anos, ao brilhar num torneio sub-20 ganho pelo Palmeiras, Endrick, pese a juventude, está ciente do que quer futuramente: singrar, triunfar e ser idolatrado no Verdão. O que não impede de... piscar o olho a um gigante europeu, no qual se evidenciaram antigos compatriotas - como Rivaldo e Ronaldo.

"Este clube [Palmeiras] abriu-me as portas, é o maior campeão do Brasil. Quero ficar aqui, ganhar muitos títulos e ser um ídolo dos adeptos. A minha cabeça está aqui, mas se, um dia, chegar o momento de sair, talvez o Barcelona seja opção", afirmou o avançado brasileiro, em entrevista ao jornal espanhol "Sport".

Alvo de elogios de Ronaldo Nazário, conhecido como o "Fenómeno" - "fiquei muito surpreendido, não esperava" - e de muita atenção mediática e popular - "não consigo sair à rua sequer" -, Endrick assegura que não vai embandeirar em arco e levar em consideração os conselhos dados pelo treinador Abel Ferreira.

"Preciso de ter os pés no chão e ser muito humilde. (...) [O mister Abel Ferreira] tinha razão [em relação à Disneyland]. Tenho de ter a cabeça no lugar. Sou muito jovem, é preciso ter calma", denotou o jovem avançado brasileiro, ao "Sport".

Endrick é, por agora, a nova coqueluche e um talento emergente do futebol brasileiro. Após a prestação na Copinha, prova na qual bateu um recorde, foi chamado aos treinos da equipa principal do Palmeiras, com apenas 15 anos.

O avançado, que se tornou no mais jovem jogador a marcar na Copa São Paulo de futebol júnior - superando o craque compatriota Neymar por poucos meses - apontou 167 golos em 170 jogos por equipas de camadas jovens.