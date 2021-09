A milionária indemnização que Falcao recebeu do Galatasaray

Avançado colombiano recebeu compensação pela rescisão do contrato com o emblema turco.

Com vida difícil no Galatasaray, Falcao deixou o clube turco para rumar ao Rayo Vallecano, onde será apresentado esta quinta-feira. A verdade é que a rescisão do contrato valeu ao avançado colombiano uma indemnização milionária pelo emblema da Turquia.

Foi o próprio presidente do clube, Burak Elmas, a revelar o valor da mesma, durante a apresentação das contas do clube: nada mais, nada menos do que cerca de três milhões de euros.

"O contrato entre o futebolista profissional Radamel Falcao García Zarate e o nosso clube foram mutuamente rescindidos", havia anunciado o Galatasaray a 31 de agosto, informado a saída do colombiano.

"Falcao tinha um contrato bruto de 9,6 milhões de euros e um bónus por cada cinco jogos que jogava. Quando nos separámos, fizemo-lo pagando metade do total de 6,5 milhões de euros que receberia este ano", disse Elmas durante a apresentação das contas do clube turco.