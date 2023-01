A mensagem tocante da viúva de Pelé: "Queria uns minutos a mais"

Márcia Aoki, mulher da lenda do futebol, partilhou os sentimentos, um mês depois da morte do Rei

Um mês depois do falecimento de Pelé, Márcia Aoki, viúva da lenda do futebol, escreveu nas redes sociais e partilhou alguns dos sentimentos, agora que o marido já não está presente fisicamente.

"Dizer adeus a quem amo e me acostumar a não ter mais ao meu lado a minha razão de viver, o amor dele repleto de carinho, humor único e a sua cumplicidade, levará tempo... Queria uns minutos a mais de troca de olhares. Alguns dias a mais para brincarmos com a nossa filhota, Cacau! Espero que me diga: "Márcia, amor, bom dia! Olha que lindo está o mar hoje..." Apesar de saber que este é um destino inevitável para todos nós, para mim a constatação que esse momento chegou é o sentimento de um espaço vazio, de ausência, que me pressiona o peito. Mas há também um outro sentimento, o de forte gratidão por poder dividir a minha dor com o Mundo inteiro. Recebemos milhões de mensagens de afeição e solidariedade, que encheram os nossos corações de conforto e paz. Quero agradecer a todos os fãs que ainda prestam as suas homenagens até agora. Também ao Santos Futebol Clube e à cidade de Santos, que nos acolheu tão bem neste momento tão desafiador. Dividir a vida com o Edson foi viver uma história real de um amor único. Dividir o amor de Pelé com vocês também. Este amor nunca morrerá e continuará entre nós. Eternamente", escreveu, nas suas próprias redes sociais.

Edson Arantes do Nascimento faleceu a 29 de dezembro de 2022.