A mensagem que Mbappé partilhou e depois apagou: "Programa os sonhos para mais tarde"

Craque acabou por ficar no PSG e prevê-se que reforce o Real Madrid a custo zero.

O mercado de transferências de verão terminou e com ele terminou também a novela Mbappé. Ou pelo menos para já. O internacional francês acabou por ficar no PSG, depois de recusadas várias ofertas do Real Madrid, mas continua sem renovar e prevê-se que rume mais tarde aos merengues, a custo zero, uma vez que se torna um jogador livre em janeiro.

A vontade do jogador, essa, é pública desde há muito: juntar-se ao clube que aprecia desde pequenino.

Nas redes sociais, Kylian Mbappé acabou por partilhar uma mensagem escrita por um amigo dando conta dessa mesma vontade, mas rapidamente apagou a partilha.

"Respeito pelo teu profissionalismo, meu irmão. Reprograma os teus sonhos para mais tarde. A vida é linda. Tu és o melhor", lia-se na mensagem.