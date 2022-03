A mensagem de Yaremchuk e outros dois ucranianos: "Vamos vencer a guerra"

Avançado do Benfica, Yarmolenko e Mykolenko deixaram palavras de esperança numa altura muito complicada para o país

Roman Yaremchuk, avançado do Benfica, Andriy Yarmolenko, jogador do West Ham, e Vitaliy Mykolenko, atleta do Everton, deixaram uma mensagem de esperança nos canais oficiais do Dínamo de Kiev. O trio confia na força da Ucrânia nesta altura absolutamente dramática.

"Vamos vencer, definitivamente, esta guerra. A Ucrânia reconstruirá cidades para sempre e entrará na história da democracia mundial. Juntos somos uma força. Glória à Ucrânia! Glória aos nossos heróis!", referiu o avançado dos encarnados, numa mensagem de esperança acompanhada pelos colegas de seleção.

O vídeo foi lançado no canal de Youtube do Dínamo de Kiev.