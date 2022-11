A mensagem de Sergio Ramos para Piqué: "Digo-te em andaluz..."

Central do PSG foi adversário no Real Madrid e colega de setor na seleção espanhola

Sergio Ramos não deixou de enviar a Gerard Piqué umas palavras públicas horas depois do jogador do Barcelona ter anunciado a retirada do futebol. O central do PSG pediu ao rival de clube e colega de seleção que aproveitasse a vida, numa publicação que se tornou viral nas redes sociais.

"Gerard, digo-te em andaluz: que te tirem o chapéu, craque. Desfruta da vida!", escreveu o antigo jogador do Real Madrid, muitas vezes adversário de Piqué e colega de setor na seleção espanhola.

Geri, te lo digo en andaluz: ¡que te quiten "lo bailao", crack! ¡Disfruta de la vida! pic.twitter.com/Qt0MSTPj73 - Sergio Ramos (@SergioRamos) November 3, 2022