A mensagem de Sarabia após a estreia pelo Wolverhampton

Avançado espanhol recorreu às redes sociais para assinalar a sua estreia pelos Wolves.

Pablo Sarabia, reforço do Wolverhampton neste mercado de transferências de inverno, estreou-se pelo clube inglês no domingo, na derrota por 3-0 com o Manchester City, em jogo da 21.ª jornada da Premier League.

Já esta segunda-feira, o avançado espanhol recorreu às redes sociais para assinalar o momento.

"Muito feliz pela estreia pela minha nova equipa, apesar do resultado de ontem [domingo]. Vamos, Wolves!", escreveu o antigo jogador de PSG e Sporting.