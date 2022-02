A mensagem de Luis Díaz após a estreia na Premier League

Extremo colombiano estreou-se no principal escalão do futebol inglês no triunfo do Liverpool sobre o Leicester, por 2-0.

Luis Díaz, que trocou o FC Porto pelo Liverpool no mercado de transferências de inverno, estreou-se na quinta-feira na Premier League, no triunfo dos "reds" sobre o Leicester, por 2-0, em jogo referente à 24.ª jornada da Premier League.

O antigo jogador do emblema azul e branco, que arrancou vários elogios do treinador Jurgen Klopp, bem como de outras figuras do desporto e antigos craques do emblema inglês, como Michael Owen, recorreu às redes sociais para assinalar a estreia.

"Sensações incríveis", escreveu o extremo colombiano, juntamente com várias fotografias da partida.