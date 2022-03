A mensagem de Lampard para um treinador adversário que fez notícia em Inglaterra

Antes de eliminar o Boreham Wood da Taça de Inglaterra, o novo treinador do Everton falou com Luke Garrard

O Everton apurou-se nesta última quinta-feira para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra, mas até pela diferença de divisões entre as equipas, foi uma mensagem de Lampard a fazer eco na imprensa inglesa. Antes de eliminar o Boreham Wood, o técnico fez questão de congratular o treinador adversário.

"Olá Luke, daqui o Frank Lampard. Queria só dar-te os parabéns pelo resultado de ontem. Consegui perceber o que significou para ti, e é mesmo por isso que temos esta profissão. Grande vitória tua e dos rapazes! Normalmente não faço isto antes dos jogos, mas só queria dizer que eu e o Everton vamos fazer com que se sintam muito bem recebidos em Goodison Park. Só espero que não corra assim tão bem quando o jogo começar! Ansioso por te ver. Frank", escreveu o técnico do Everton, dias antes do confronto com o emblema do quinto escalão do futebol inglês.

Leia também Extra Um apelo de Garry Kasparov: "Parem de dizer presidente Putin. Ele é um ditador" Nome histórico do xadrez utilizou o Twitter para desferir fortes críticas a Vladimir Putin e aproveitou para avisar para os perigos que se aproximam com o escalar da violência na Ucrânia.

A comunicação social de Inglaterra teve ainda acesso a parte da resposta de Luke Garrard, técnico do grande tomba-gigantes desta edição da FA Cup.

"Boa tarde Frank. Muito obrigado pela mensagem, não consigo agradecer o suficiente. [A vitória] Significou muito para mim e para o clube. Vivemos poucos momentos assim, uma vez que estão longe do nosso nível", pôde ler-se.

No relvado, o Everton ganhou, por 2-0, com golos de Salomón Rondón, e seguiu pelo segundo ano seguido para os quartos da Taça de Inglaterra.