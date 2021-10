A mensagem de Klopp para Solskjaer depois da goleada: "Tenho simpatia por ele"

Alemão compreende frustração do homólogo do Manchester United

Perder por 0-5, em casa, contra o grande rival não é, propriamente, o sonho de qualquer treinador. No final da histórica vitória em Old Trafford, Jurgen Klopp teve tempo para deixar uma mensagem ao seu homólogo do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

"Claro que tenho simpatia por ele. A última coisa que eu queria era de estar no lugar dele neste momento. Quando se perde um clássico, não se quer ir responder a perguntas, por isso não é de certeza muito agradável para ele", afirmou o alemão, em conferência de imprensa.

Apesar de estar já a ganhar por quatro golos ao intervalo, Klopp revelou que, no descanso, disse aos jogadores para jogarem ainda melhor nos segundos 45 minutos.

"Eu disse-lhes ao intervalo para jogarem melhor. Começámos incrivelmente bem e deixámos de jogar futebol. Controlámos o jogo depois do quinto, não tentámos marcar mais, só mesmo sair sem mais lesões", explicou.