A mensagem de James depois dos assobios na seleção: "Nunca desisti e nunca vou desistir"

Antigo jogador do FC Porto não gostou das manifestações de desagrado dos adeptos face à seleção da Colômbia, que vive uma crise de resultados

A Colômbia está a viver um dos períodos desportivos mais complicados dos últimos anos. A seleção está em sério risco de falhar o Mundial, depois de duas passagens da fase de grupos consecutivas, e os adeptos não perdoaram jogadores e equipa técnica.

James Rodríguez não gostou dos assobios e teve de ser acalmado por colegas e staff. Nas redes sociais, o antigo jogador do FC Porto deixou uma mensagem.

"Nunca desisti e nunca vou desistir. Confio nos meus colegas e lutaremos com toda a alma até ao fim", escreveu, na sua conta de Twitter.

A Colômbia ocupa o sexto lugar da fase de acesso sul-americana para o Mundial'2022, com 17 pontos, menos dois do que o lugar do play-off, onde se situa o Uruguai. Na noite de terça-feira, às 23h30, defronta a Argentina, em Córdoba, num jogo decisivo para o objetivo colombiano de estar no Catar.