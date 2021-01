A mensagem de Ibrahimovic depois da quente discussão com Lukaku

Avançado sueco deixou umas palavras nas redes sociais, garantindo que o episódio não está relacionado com racismo.

O sueco Zlatan Ibrahimovic, do AC Milan, garantiu esta quarta-feira que a sua altercação com o belga de origem congolesa Romelu Lukaku, do Inter, nada teve a ver com racismo.

"No mundo de Zlatan não há espaço para o racismo. Somos todos da mesma raça - somos todos iguais!! Somos todos jogadores, uns melhores que outros", escreveu o veterano futebolista no Twitter.

O jogo dos quartos de final da Taça de Itália ficou marcado por um desentendimento entre os dois atletas, com insultos sucessivos e a intervenção de companheiros de equipa de ambos a afastá-los, evitando um eventual confronto físico no fim da primeira parte.

Os órgãos de comunicação italianos esmiuçaram o lance e noticiaram que Ibrahmovic, de 39 anos, terá chamado "pequeno burro" a Lukaku, além de o incitar a ir fazer os seus "rituais de vudu".

Segundo a imprensa transalpina, Lukaku respondeu com insultos ao sueco e à sua esposa, com o atleta rossoneri a desafiar o rival, de quem foi companheiro uma época no Manchester United, a resolver a questão no "balneário".

Houve cabeças encostadas, empurrões e acabaram ambos admoestados com o cartão amarelo, decisivo para Ibrahimovic que veria o segundo aos 58 minutos.

No jogo, Ibrahimovic colocou o AC Milan na frente aos 31 minutos, mas depois de deixar a sua equipa reduzida a 10 elementos o Inter deu a volta com penálti convertido por Lukaku, aos 71, e num livre do dinamarquês Christian Eriksen aos 90+7.

Os rivais disputam o título com o AC Milan a liderar após 19 jornadas com 43 pontos, mais dois do que o Inter, enquanto o terceiro é a Roma do português Paulo Fonseca, com 37, mais um do que a campeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, e a Atalanta.