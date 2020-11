A mensagem de Evanilson nas redes sociais após estreia pelo Brasil

Avançado do FC Porto participou no triunfo da seleção olímpica do Brasil sobre a Coreia do Sul.

Evanilson estreou-se este sábado pela seleção olímpica do Brasil, tendo sido lançado aos 82 minutos da partida, no triunfo sobre a Coreia do Sul, 3-1, em jogo particular.

O avançado do Porto rapidamente recorreu às redes sociais para assinalar o momento e mostrar toda a sua alegria.

"Muito feliz por estrear com a camisola da seleção e pela vitória. Orgulho demais! Vamos com tudo", escreveu o ex-Fluminense.