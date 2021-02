A mensagem de Casillas a Messi e o "recado" de Piqué ao ex-FC Porto

Antigo guarda-redes foi um dos contemplados com garrafas comemorativas dos 644 golos de Lionel Messi.

Foi já no decorrer da presente temporada que Lionel Messi atingiu os 644 golos pelo Barcelona, um registo que o deixou isolado no topo da lista dos maiores goleadores de sempre por um só clube.

A propósito do feito, uma conhecida marca de cerveja lançou uma edição especial comemorativa do golo 644 do astro argentino e contemplou todos os guarda-redes que foram batidos pelo 10.

Iker Casillas defrontou Messi em diversas ocasiões quando defendia a baliza do Real Madrid, foi desfeiteado por "La Pulga" e, nas redes sociais, aproveitou para deixar uma mensagem ao rival: "Estava a ver que não chegavam! Parabéns, Messi, pelo teu recorde com o golo 644. Lembro-me de quando me marcaste os teus golos 264 e 265... Bom jogo, bom empate e o melhor foi que nunca mais me voltaste a marcar!", escreveu o antigo guardião, que também representou o FC Porto.

E, como já seria de esperar, também houve espaço para um comentário de Gerard Piqué, colega de Messi no Barcelona e antigo companheiro de Casillas na seleção espanhola: "Iker, suponho que as garrafas não te caibam todas em casa... Envia-me algumas, se precisares", atirou o central. Casillas ripostou: "Piqué, tens demasiado tempo livre! Entre youtubers, futebol e as declarações que fazes... Tens de recuperar, não?", brincou o "Santo".