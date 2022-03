A mensagem de Bolt nas redes sociais: "Está na altura de ser dono de uma equipa profissional"

Antigo velocista prepara-se para assumir um novo desafio na carreira. Campeão olímpico de 2008, 2012 e 2016 já jogou, num passado recente, numa equipa australiana de futebol

Brilhou nas pistas de atletismo, particularmente no grande palco dos Jogos Olímpicos, e, agora, prepara-se para assumir um novo desafio na carreira. Bolt vai tomar conta de uma "equipa profissional".

Nas redes socais, o antigo campeão dos 100 e dos 200m não abriu o jogo, garantindo apenas que está preparado para entrar numa nova fase da vida profissional.

"Está na altura de ser dono de uma equipa profissional. Super entusiasmado! Preparem-se para algo em grande", escreveu o jamaicano, na sua conta oficial de twitter.

Recorde-se que, num passado recente, Bolt atuou numa equipa australiana de futebol, os Central Coast, na temporada 2018/2019.

