A mensagem de Benzema após vitória de Messi no The Best: "Cheguei sozinho"

Vencedor da Bola de Ouro fez uma publicação no Instagram um dia depois de ter perdido o prémio The Best, da FIFA, para o astro argentino, que venceu o Mundial'2022.

Karim Benzema, avançado do Real Madrid e vencedor da Bola de Ouro, recorreu às redes sociais um dia depois da vitória de Lionel Messi no prémio The Best para o melhor jogador do Mundo, escrevendo: "Cheguei sozinho".

Recorde-se que, de acordo com a imprensa espanhola, nenhum jogador do Real Madrid marcou presença na cerimónia em protesto com a mudança de critérios da FIFA na escolha do prémio - passou a incluir o ano civil, em vez da temporada anterior - assim como da ausência de Vinícius Júnior no onze ideal do órgão.

Após ter vencido o Mundial'2022 pela Argentina, Messi conquistou o prémio The Best pela sétima vez na carreira, superando a concorrência de Benzema e Kylian Mbappé.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karim Benzema (@karimbenzema)

