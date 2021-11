A mensagem de Aguero depois de conhecido o tempo de paragem

Aguero sentiu-se mal no jogo com o Alavés

Avançado argentino terá pela frente três meses de recuperação, no mínimo.

Dois dias depois de ter dado entrada num hospital de Barcelona devido a uma indisposição sentida durante o jogo com o Alavés, sábado, Aguero ficou a saber que não poderá jogar futebol durante os próximos três meses, pelo menos. Este é o período mínimo de paragem que o avançado terá de observar, revelou o clube azul-grená, na sequência do problema cardíaco - uma arritmia, julga-se - que terá sido responsável pelas tonturas que sentiu aos 41 minutos do encontro e que forçaram à sua substituição e imediato transporte até à unidade hospitalar.

Através das redes sociais, o ex-jogador do Manchester City agradeceu o apoio que tem recebido. "Estou bem e com muita vontade de enfrentar o processo de recuperação. Quero agradeer a todos por tantas mensagens de apoio e carinho, que fazem com que o meu coração seja hoje mais forte", pode ler-se no Instagram.

O avançado argentino foi submetido a diversos exames clínicos, até porque já anteriormente na carreira teve problemas de natureza cardíaca. As notícias provenientes de Espanha não especificaram se na última noite permanecia internado ou se entretanto já tivera alta hospitalar. Aquilo que referiram foi que após estes primeiros três meses o jogador será de novo reavaliado para se perceber se estará em condições de competir.

O clube adiantou em comunicado que avaliará então "a eficácia do tratamento para determinar o seu processo de recuperação". Ou seja, nada garante que estes três meses não tenham prolongamento...

Certo é que "Kun" Aguero não vai defrontar o Benfica na quinta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, no próximo dia 23, e se isso é uma boa notícia para as águias, para o Barcelona é mais uma contrariedade a somar ao período conturbado que atravessa, a todos os níveis.

Aguero não começou nada bem a aventura na Catalunha, tendo perdido nove partidas devido a uma pubalgia. Depois, disputou apenas cinco, num total de 166 minutos e com um golo marcado, na derrota por 2-1 com o eterno rival, o Real Madrid.