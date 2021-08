Messi, a companheira e uma mensagem a bordo do avião com destino a Paris

Antonella Roccuzzo espelhou entusiasmo com a mudança para França.

Messi não prestou declarações no aeroporto de Barcelona antes da partida para Paris, mas a companheira Antonella Roccuzzo deixou uma mensagem nas redes sociais. Com uma imagem na qual surge ao lado do craque argentino, escreveu: "Os cinco com tudo para uma nova aventura juntos".

Lionel Messi, que no domingo confirmou a saída do Barcelona, clube que representou durante 21 anos, é esperado hoje ao início da tarde em Paris.

Na quinta-feira, o Barça anunciou a saída de Messi, divulgando que, "por razões económicas e estruturais", não era possível inscrever o jogador na Liga espanhola, já que o clube não conseguiria cumprir o fair play financeiro.

Um dia depois, foi a vez de o presidente do clube, Joan Laporta, explicar que renovar com Messi seria "colocar em risco" o futuro do clube catalão, que, disse, estar "acima de qualquer jogador, inclusive do melhor do mundo".