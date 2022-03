"A melhor coisa foi a chegada de Xavi. Agora a equipa cria oportunidades e faz golos"

Declarações de Joan Laporta, presidente do Barcelona.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, concedeu uma entrevista ao canal do clube, no qual fez um balanço do primeiro ano de mandato. A contratação de Xavi, que rendeu Ronald Koeman no comando técnico, foi um dos temas abordados.

"Está a responder de forma magnífica. Gosta do clube, conhece-o, é um trabalhador. Estou convencido que é um treinador para muitos anos e que nos irá dar muitas alegrias. Conseguiu uma mudança de mentalidade brutal. Agora a equipa cria ocasiões e marca golos, joga com o sistema que nos fez uma referência, mas ainda há margem para melhorar e poder competir ao mais alto nível", afirmou.

"Foi um dos anos mais tensos da minha vida. Vivi momentos apaixonantes, stressantes, intensos... Agora sou mais exigente e maduro. A melhor coisa foi a chegada de Xavi, que recuperou a mentalidade vencedora da equipa e devolveu a esperança aos sócios", vincou.