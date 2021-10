A má forma de Nasri: quem te viu, quem te vê...

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O internacional francês, sem clube desde 2019/2020, decidiu colocar um ponto final na vida de jogador, lembrando que só aceitaria voltar a França caso o Marselha o convidasse.

Nasri, que a 26 de setembro anunciou o ponto final na carreira, participou esta quarta-feira no jogo "Match des Heros", que conta com velhas glórias do Marselha, revelando uma forma física pouco habitual num ex-atleta de apenas 34 anos.

Recorde-se que Nasri, brilhou na Premier League, demonstrou todo o seu talento em Espanha e em França (clubes e seleção), mas, aos 34 anos, não vai continuar ao mais alto nível. Samir Nasri anunciou o fim de carreira de futebolista profissional.

Nasri chegou à sua seleção depois de vários anos a despontar no Marselha. Fez ainda mais de 100 jogos em dois dos clubes mais importantes da Premier League, o Arsenal e o Manchester City. Pelo meio, algumas polémicas, como o controlo antidoping positivo, em 2018.