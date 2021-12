A luxuosa prenda de Neymar para Neymar: uma mansão de três milhões de euros

Veja tudo sobre a nova casa de luxo do internacional brasileiro e jogador do PSG.

Neymar encontra-se no Brasil a desfrutar das festividades de Natal, com permissão do PSG. O internacional brasileiro está ainda a aproveitar as férias natalícias para usufruir da sua nova mansão, pela qual pagou algo como três milhões de euros e na qual entrou a 23 de dezembro, quinta-feira, de acordo com a Imprensa brasileira.

Trata-se de uma casa de luxo de 1512 metros quadrados e 1880 metros quadrados de propriedade, situada em São Paulo, com muitos requisitos especiais: seis suítes, quarto para a empregada, adega climatizada, cozinha gourmet, piscina aquecida, campo de squash, elevador panorâmico, escritório e 20 lugares de garagem.