A loucura de Lucas Pérez: pagou do próprio bolso para trocar LaLiga pela terceira divisão

Avançado espanhol de 34 anos foi esta terça-feira apresentado no Deportivo da Corunha perante oito mil espectadores

Nos últimos dias de 2022, Lucas Pérez marcou um golo em LaLiga, pelo Cádiz, contra o Almería. Esta terça-feira, trocou a principal divisão espanhola por um emblema do terceiro escalão, o Deportivo da Corunha. E fê-lo por amor, pagando até 500 mil euros do seu próprio bolso para se desvincular do Cádiz e voltar a casa. Na apresentação pelo Depor estiveram nada mais nada menos que oito mil pessoas nas bancadas, eufóricas pelo regresso de Lucas Pérez.

"Isto não se paga com dinheiro", disse o avançado de 34 anos, que já esteve nos galegos noutras ocasiões. Jogou ainda no Rayo Vallecano, no Karpaty, no Dínamo Kiev, no PAOK, no Arsenal, no West Ham, no Alavés e no Elche. Mas a paixão pelo Depor nunca o largou e num momento de aflição do clube galego, escolheu voltar a casa e ajudar o emblema, que já foi campeão espanhol, a voltar ao futebol profissional.

"Estou muito feliz de estar aqui. Venho para o projeto mais difícil da minha carreira, tentar ajudar a equipa da minha cidade a subir para os campeonatos profissionais. Estou muito ciente e tenho claro que venho para jogar para o Deportivo, que não é a mesma coisa que jogar na Primeira Divisão da Federação. As pessoas têm de perceber que não sou um salvador, venha eu ou o Messi, não vamos ser promovidos instantaneamente", disse Lucas Pérez.

A ilusión e as bágoas dun neno ao volver a casa coa familia. Isto é o #Dépor, isto é o #Deportivismo, sentimento de Primeira #ONosoCompromiso pic.twitter.com/2FARcLqYFn - RC Deportivo (@RCDeportivo) January 3, 2023

Sobre a saída do Cádiz, revelou que "há três dias" ainda se negociava um projeto "para o futuro". "Tudo começou num churrasco em que eu disse ao presidente que queria ajudar o Depor e ele prometeuque ia ver, e aqui estou", revelou.

"Nunca serei um problema para o Deportivo. Quando eles não precisarem de mim desportivamente, eu vou embora. Estou aqui com muita vontade, venho de La Liga, estou bem. Não tenho nenhuma pressão, se dependesse de mim ficaria muito feliz em começar a jogar agora. Somos um clube muito grande", concluiu.

Hoxe ás 7, o Neno volve a casa pic.twitter.com/YCFm4dwBav - RC Deportivo (@RCDeportivo) January 3, 2023