A lista do Milan: 100 milhões de euros, três reforços e um deles português

Imprensa italiana dá conta das prováveis movimentações de mercado do clube italiano.

O Milan promete "abanar" com o próximo mercado de transferências e, além de Rafael Leão, com quem pretende renovar, pode contar com outro português no plantel. Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", três nomes estão na lista do clube italiano para 2022/23, entre eles Renato Sanches.

O médio de 24 anos representa atualmente o Lille e o alegado interesse do Milan não é novo. Um valor na ordem dos 30 milhões de euros é mencionado como necessário para o negócio, montante idêntico relativamente a Botman, central dos Países Baixos que também alinha no clube francês. Sanches é visto como o substituto de Kessié, que se encontra em final de contrato.

Hugo Ekitike, avançado de 19 anos do Reims, igualmente da Ligue 1, leva 10 golos esta temporada e está também na lista do Milan, podendo custar 40 milhões de euros.