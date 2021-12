"A Liga Europa tira energias e não dá retorno financeiro. Apenas faz a UEFA mais rica"

Declarações de Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles.

Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, não poupou nas críticas às mais altas instâncias do futebol europeu. Durante a apresentação do livro "Napoli, i grandi calciatori", de Valter De Maggio, o dirigente apontou o dedo à UEFA.

"A Liga Europa tirar energias e não dá retorno financeiro. Apenas faz a UEFA mais rica", atirou De Laurentiis, líder de um clube que vai disputar o play-off de acesso aos "oitavos" da segunda mais importante prova europeia, tendo o FC Porto como possível adversário.

"Criámos a ECA [Associação de Clubes Europeus], mas é refém dos cataris. O presidente da UEFA está nos braços do presidente do PSG. Adora esse Catar tão forte, tão poderoso, tão brilhante... No final pagam os que acreditam na indústria do futebol", acusou.

O Nápoles ficou em segundo lugar do Grupo C da Liga Europa, atrás do Spartak, de Rui Vitória, já com lugar garantido nos oitavos de final.