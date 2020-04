"A Liga dura nove meses e é composta por 38 jogos. Inferior a isso, deve ser dada como nula"

Polémica em Espanha com o anúncio da federação de como resolverá os lugares europeus caso mais nenhuma jornada da La Liga 2019/20 seja disputada

Miguel Angel Gil Marin, presidente executivo do Atlético de Madrid, disse esta sexta-feira à EFE, agência noticiosa espanhola, que a decisão do Federação Espanhola de Futebol (RFEF) de atribuir as vagas nas provas da UEFA de 2020/21 com base na classificação no final da última jornada disputada, se a temporada não for concluída, "só serve para colocar alguns clubes contra outros".

Recorde-se que Comité Executivo da RFEF confirmou essa medida hoje. Ou seja, no caso de, por exemplo, não disputar-se mais nenhuma jornada, o clube colchonero - atual quinto classificado - ficará fora da Liga dos Campeões. Para a prova milionária seguiriam os atuais primeiros quatro classificados: Barcelona, Real Madrid, Sevilha e Real Sociedad.

"A nossa Liga dura nove meses e é composta por 38 jogos. Tudo o que seja inferior a isto, significa que a competição deve ser dada como nula,, sob pena de ser desleal", afirmou Gil Marín.

"Esto convencido que as ligas europeias vão concluir-se durante junho e julho e que antes do fina de agosto as provas europeias ficarão concluídas", concluiu.