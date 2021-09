A liderança provisória da Premier League já mora em Anfield

Triunfo por 3-0 do Liverpool sobre o Crystal Palace

A época passada trouxe muitas lesões e desgostos, mas, para já, as primeiras impressões deste Liverpool são positivas. Os reds bateram o Crystal Palace por 3-0 e alcançaram a liderança provisória da Premier League.

Num jogo em que o Palace permitiu a Alisson brilhar, foram os suspeitos do costume a faturar para o Liverpool. Mané abriu o marcador no primeiro tempo, Salah deu tranquilidade no segundo e Keita fechou a contagem nos últimos minutos.

Com este resultado, o adversário do FC Porto na Champions ganhou dois pontos ao City, que escorregou em casa, diante do Southampton. Agora, os comandados de Klopp esperam pelo que possam fazer Chelsea, Manchester United e Everton.