Ronaldo bisa no regresso, Bruno Fernandes ajuda à festa e United vence

Bis de Cristiano Ronaldo no triunfo por 4-1 sobre o Newcastle

Não podia ter corrido melhor o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United. Os red devils ganharam, por 4-1, e CR7 bisou, num jogo em que Bruno Fernandes voltou a picar o ponto com um grande golo.

Antes do intervalo, nos descontos, Cristiano Ronaldo acreditou e fez o primeiro. O Newcastle empatou no início da segunda parte, mas, pouco depois, o internacional português voltou a fazer das suas, com uma finalização de pé esquerdo a concluir uma transição rápida do ataque dos red devils.

O Newcastle tentou chegar ao empate, novamente, enquanto o United ia mostrando alguns sinais de intranquilidade, mas, na altura certa, apareceu Bruno Fernandes para um grande golo de fora da área.

Lingard ainda materializou a goleada antes do final e, de forma provisória, o United chegou à liderança da Premier. Dia de sonho no Teatro de Manchester!