A jovem promessa que originou um pacto de não agressão entre Barça e Real

Clube mrengue não vai avançar por Ilaix Moriba.

Ilaix Moriba, jovem médio formado no Barcelona, encontra-se numa situação de impasse. O centrocampista rejeitou renovar com o clube catalão e até aceitou ficar fora das opções da equipa principal de forma a seguir um de dois caminhos: deixar Camp Nou ainda este verão, em busca de um contrato mais vantajoso, ou esperar pelo término do vínculo, marcado para 30 de junho de 2022.

A imprensa espanhola fornece mais dados esta quinta-feira, garantindo que há um pacto de não agressão entre Barcelona e Real Madrid. Ou seja, o clube merengue não irá, segundo este "acordo de cavalheiros", aproveitar a situação para garantir o jovem jogador, apesar das recomendações dirigidas a Florentino Pérez para avançar. Segundo o jornal "Sport", Laporta, presidente do clube catalão, e Florentino Pérez, líder dos merengues, acordaram este pacto à margem das negociações pela Superliga Europeia.

Moriba, 18 anos, participou em 18 partidas pela equipa principal do Barcelona na última época, com um golo marcado.