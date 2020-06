A ironia de Piqué pode valer-lhe um castigo e teve esta resposta de Zidane

Treinador refuta ajudas dos árbitros, depois de Piqué dizer que será difícil o Barça ser campeão.

Em jeito de bluff ou de ironia, Piqué, no final do empate do Barcelona em casa do Sevilha, foi claro: "Ao ver as jornadas já jogadas, acho que vai ser difícil o Real Madrid perder pontos. Acho muito difícil podermos ser campeões." Zidane, na antevisão do Real Sociedad-Real Madrid ligou essa declaração à arbitragem.

"Os árbitros não nos favorecem. E nada mais. Quanto ao outro futebol, o que se joga fora de campo, espero que não influencie o campeonato. É verdade que se pode jogar fora de campo, mas não o fazemos porque somos o Real Madrid e conhecemos a nossa força. O que queremos é jogar em campo, se estivermos preparados, podemos fazer coisas boas", disse o francês, perspetivando a vontade do clube que, vencendo no País Basco, iguala os catalães no topo da tabela.

Diga-se que as declarações de Piqué podem valer-lhe um castigo se a ironia for interpretada como uma crítica às arbitragens. Caso o Comité de Árbitros ou o Departamento de Integridade se sintam lesados na honra, os organismos poderão avançar com uma denúncia junto da federação. Pela extensa burocracia, um possível castigo ao central só seria aplicado em 2020/21.