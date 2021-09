A instabilidade no rival Barcelona, por Ancelotti: "Não fico contente se uma equipa estiver mal"

Carlo Ancelotti despede-se do Everton

Catalães estão a sete pontos do grande rival

Em Camp Nou vivem-se tempos conturbados. Depois de perder Messi, o Barcelona começa a perder parte da sua identidade e pontos, sendo já sete aqueles que separam os catalães do Real Madrid. O treinador rival, contudo, não está feliz com a instabilidade.

"Eu vejo os jogos, gosto de futebol e não fico contente se uma equipa estiver mal. Observo, faço uma avaliação e concentro-me na minha equipa. Gosto de futebol e de todos os jogos e nada mais. Não fico satisfeito se uma equipa estiver mal, seja ela Barcelona ou qualquer outra", afirmou, em conferência de imprensa.

O Barcelona, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, já empatou mais jogos do que aqueles que venceu. Os catalães levam três igualdades e apenas duas vitórias nas primeiras cinco jornadas do campeonato espanhol.