A impressionante imagem de Lucas Veríssimo no jogo com o Boca Juniors

Central brasileiro chocou de cabeça e teve de ser assistido no encontro da segunda mão das meias-finais da Libertadores.

Lucas Veríssimo, central brasileiro do Santos que vai reforçar o Benfica, protagonizou uma imagem impressionante no encontro com o Boca Juniors, da segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores.

O defesa envolveu-se num lance aéreo com Soldano e saiu bastante maltratado, conforme demonstra a imagem do sangue na cabeça. Depois de assistido, Veríssimo regressou ao relvado com a cabeça protegida por uma touca.

O Santos vai vencendo por 1-0 a equipa argentina, depois do nulo verificado na Argentina.