A imagem e agradecimento de Mbappé que não passou em claro em Espanha

Avançado francês foi eleito o melhor em campo frente ao Angers e deixou publicação nas redes sociais.

Podia ser apenas mais uma publicação no Instagram, mas tendo em conta o contexto, não deixou de ser notícia, sobretudo em Espanha, a reação de Mbappé após o encontro com o Angers. O internacional francês foi eleito o melhor em campo no encontro de sexta-feira, ganho por 2-1, e assinalou o momento nas redes sociais.

"Sempre esfomeado por mais. Obrigado PSG", pode ler-se no Instagram do jogador, ao lado de Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês. Mbappé, na referida partida, foi decisivo para a reviravolta, assim como o português Danilo, que também marcou um golo.

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mbappé, recorde-se, está em final de contrato e tem sido, de forma insistente, apontado como reforço do Real Madrid para a próxima temporada, isto depois de as negociações entre os clubes não terem chegado a bom porto no recente marcado de verão.