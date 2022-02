A imagem do estádio do Bayern em solidariedade com o povo ucraniano

Allianz Arena iluminada com as cores da bandeira da Ucrânia.

Num gesto de solidariedade para com a Ucrânia, o Bayern de Munique iluminou o Allianz Arena com as cores do país de leste, invadido por tropas russas numa ofensiva iniciada na madrugada de quinta-feira.

"O Bayern apoia a cidade de Munique nos sinais de paz e solidariedade com a Ucrânia e a cidade gémea de Kiev. A Câmara de Munique está sinalizada com as bandeiras da Europa, Ucrânia pela Paz e, como a Torre Olímpica, brilha com as cores da Ucrânia. Nesta sexta-feira à noite, a Allianz Arena será iluminada com as cores da bandeira ucraniana entre as 18 e as 23 horas", escreveu o campeão alemão no site oficial.