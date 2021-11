A hipótese que Bale recusou: "Não voltes a dizer isso se quiseres ser meu agente"

Empresário do jogador conta episódio que ilustra o orgulho que Bale tem em representar o País de Gales.

Gareth Bale é a figura maior do País de Gales e o orgulho que tem em vestir a camisola em defesa da seleção é vincado pelas declarações de Jonathan Barnett. O agente do jogador do Real Madrid lembrou a fase em que o jogador tinha a possibilidade de representar a Inglaterra.

"Desde o primeiro dia em que o conheci a ele e ao pai, disse-nos como era especial para ele o País de Gales. Quando falámos com ele, tinha a chance de jogar por Inglaterra. Ele respondeu: 'Não voltes a dizer isso se quiseres ser meu agente'. É um fanático por País de Gales. Se conseguir o apuramento para o Mundial, penso que será a glória suprema", afirmou o empresário.

Bale estreou-se em 2006 pela seleção de Gales frente a Trindade e Tobago, tinha apenas 16 anos. Na altura, ainda estava nos escalões de formação do Southampton, clube onde deu nas vistas antes de rumar ao Tottenham.

No apuramento para o Mundial do Catar, o País de Gales ocupa o terceiro lugar do Grupo E, com 11 pontos, os mesmos da Chéquia (tem mais um jogo) e a cinco da Bélgica.