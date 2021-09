A história insólita de N'Djoli em Espanha: dorme no chão, não recebe, não tem contrato

Jogador tinha o sonho de atuar pelo Rayo Vallecano na Liga Espanhola

Queria jogar numa grande liga como a espanhola, mas atualmente vive uma situação dramática. Jean Paul N'Djoli não é opção no Rayo Vallecano e a vida fora do campo está a ser ainda mais triste do que a falta de oportunidades dentro das quatro linhas.

O jogador veio de França e destacou-se na equipa B, durante a pré-temporada. Foram-lhe prometidas oportunidades durante a época e um contrato, que o atleta recusou, pois a passagem para a formação principal implicaria um corte para metade no vencimento mensal.

Então, durante dois meses, o avançado francês passou a treinar sem contrato assinado e sem receber qualquer valor. Denunciou a situação na Comunicação Social e foi afastado do contacto com a equipa.

Em casa, a situação é ainda mais preocupante e precária do que no campo, estando o atleta, que saiu do Évreux Football Club 27 para cumprir um sonho, a viver em condições muito complicadas.

"Temos um sofá na sala de estar, mas nem sequer nos podemos sentar nele porque há buracos. O clube não paga às pessoas que vêm cozinhar e limpar, por isso também não fazem as compras. Claro que não trabalharão para nós de graça. Pagamos pela nossa própria comida com o dinheiro das nossas famílias", afirmou.