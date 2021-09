A fúria de Allegri após o empate com o Milan: "F...! E querem jogar na Juventus"

Em mau momento, a Juventus ainda não venceu no campeonato italiano.

Pelo quarto jogo consecutivo no campeonato italiano, a Juventus deixou o relvado sem a vitória. Em quatro jornadas, foram duas derrotas e dois empates. O último, no domingo, na receção ao Milan (1-1) tirou a paciência do técnico Massimiliano Allegri.

Assim que o jogo terminou, o comandante da "velha senhora" partiu para o túnel de acesso aos balneários furioso e atirou: "F...! E querem jogar na Juventus". O vídeo foi gravado por um adepto da Juve.

De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", Allegri estava zangado com todos os jogadores, mas "muito mais com Kean, Chiesa e Kulusevski". A mesma fonte também relata discussões no balneário e o clima tenso.

Desde que perdeu Cristiano Ronaldo, a equipa italiana não tem encontrado bons resultados na competição nacional. Atualmente figura na 18.ª posição, na zona de despromoção. A última vitória na temporada veio na Liga dos Campeões, no último dia 14, na visita ao Malmö (0-3), da Suécia.