A frase de Mbappé que alimenta a esperança do PSG numa renovação

Avançado voltou a garantir que vai representar o campeão francês na próxima temporada, acrescentando: "Num ano podem acontecer muitas coisas, especialmente num clube como o PSG", uma frase enigmática e que deixa as portas abertas a uma possível renovação no futuro.

Após ter comunicado ao PSG a sua vontade de não acionar o ano adicional (até 2025) previsto na sua recente renovação de contrato, em maio de 2022, Kylian Mbappé tem vindo a reforçar que vai representar o campeão francês na próxima época, cumprindo o seu vínculo atual.

Com a imprensa gaulesa a frisar que o conjunto parisiense não está disposto a permitir uma saída a custo zero do avançado em 2024, preferindo inclusive uma venda neste verão, Mbappé concedeu este domingo breves declarações ao programa "Téléfoot", que alimentam a esperança numa possível renovação futura.

"Não vou decidir o meu futuro até 2024. Num ano podem acontecer muitas coisas, especialmente num clube como o PSG", afirmou, numa frase enigmática e que parece dar a entender que a continuidade em Paris para além de 2024 poderá mesmo ser uma hipótese.