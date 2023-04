A frase de Koeman depois de estrear Pedri no Barcelona: "Já não o volto a tirar"

Técnico neerlandês lançou jovem médio no início da temporada 2020/2021. Conversa revelada por Ramón Planes, antigo diretor desportivo dos catalães

Antigo diretor desportivo do Barcelona, Ramón Planes revelou à comunicação social espanhola alguns detalhes importantes sobre os primeiros momentos de Pedri na Calalunha. O antigo dirigente lembrou a conversa que teve com Ronald Koeman, técnico que lançou o médio na equipa principal.

"Koeman disse-me depois de estrear Pedri: é isso, já não o volto a tirar", afirmou Planes, em declarações à Cadena Ser.

Planes, que foi ainda diretor desportivo do Getafe, explicou o risco que os catalães correram na operação do médio internacional espanhol.

"As pessoas do Barcelona acreditaram em mim. Contratámos o Pedri sem que ele ainda se tivesse estreado pela primeira equipa do Las Palmas", lembrou.