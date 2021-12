A fotografia que deixou os adeptos do Barcelona indignados: "Não tens vergonha..."

Clément Lenglet, defesa do Barcelona, esteve a sorrir e abraçado a Robert Lewandowski após eliminação da equipa na Liga dos Campeões.

Clément Lenglet, defesa do Barcelona, foi o protagonista de uma polémica após a eliminação da equipa catalã na Liga dos Campeões. O jogador francês de 26 anos aparece numa fotografia abraçado e às gargalhadas com o avançado Robert Lewandowski, do Bayern, que tinha acabado de vencer o jogo com os espanhóis (3-0).

Lenglet, no final da partida, foi apanhado a sorrir e a brincar com o avançado polaco, enquanto seus companheiros se desesperavam em campo. Os adeptos não aceitaram bem o gesto, cobrindo-o de insultos nas redes sociais.

"Não tens vergonha, essa camisola representa milhões de adeptos", "Deves ir embora imediatamente, "Jogadores como ele devem ser vendidos se o Barcelona quiser recuperar-se", foram algumas das mensagens vistas no Twitter.