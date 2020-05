A fotografia dos jogadores do Sevilha que instalou a polémica em Espanha

Vários jogadores do emblema andaluz terão quebrado as regras de confinamento

Está a polémica instalada em Espanha e tudo devido a uma fotografia publicada nas redes sociais no sábado, entretanto apagada.

Na fotografia publicada pela mulher de Éver Banega, aparece o médio argentino, juntamente com os companheiros de equipa do Sevilha Ocampos, Franco Vázquez e Luuk de Jong, com as respetivas companheiras e mais alguns amigos, durante um convívio, tendo assim quebrado as regras do Ministério da Saúde espanhol, Liga e Federação espanhola, que apenas permitem ajuntamentos com um máximo de 10 pessoas. Na respetiva fotografia, podem ver-se 12.

A imagem, também partilhada pelo jogador do Sevilha [também ela já apagada] rapidamente se tornou viral e envolta em polémica. No entanto, de acordo com fontes do clube ao diário desportivo "As", não existe forma de saber que a fotografia foi tirada neste fim de semana ou não. Caso isso se comprove, os jogadores poderão estar em problemas e arriscar punição do próprio clube bem como das autoridades de saúde.

De recordar que Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, anunciou no sábado que La Liga pode voltar a 8 de junho. O Conselho Superior de Desportos e o governo deram autorização e o campeonato pode começar cinco dias depois do português.