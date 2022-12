A fortuna de Pelé: saiba os milhões em património que o antigo avançado deixa

Pelé, um ídolo no Brasil e no mundo do futebol

Imóveis e contratos publicitários foram uma fonte de rendimento. Sem esquecer a pensão que recebia no Brasil.

De acordo com o portal "Celebrity Net Worth", Pelém antigo craque brasileiro que faleceu aos 82 anos, deixou um património líquido que ultrapassa os 100 milhões de dólares, cerca de 94 milhões de euros no câmbio atual. Os bens imobiliários foram o grande investimento daquele que é conhecido como o rei do futebol, sendo disso exemplo a aquisição de uma mansão em Hamptons, Nova Iorque.

Segundo foi noticiado, Pelé comprou o referido imóvel por quase 94 mil euros, que acabou por ser vendido com uma tremenda valorização: 2,8 milhões de euros.

Apesar da fortuna, Pelé, recebia uma pensão no Brasil, tal como informou recentemente o jornal Corriere della Sera. "Pago metade do bilhete no cinema e não pago transportes públicos. Depois do Mundial'2014, serei reformado em pleno porque de direito já sou", chegou a dizer o antigo goleador à revista Veja. 553 euros era o valor da pensão.

Os contratos publicitários, claro está, foram igualmente uma fonte de rendimento. "Não fiquei rico com o futebol como os jogadores de hoje. Ganhei dinheiro com publicidade, quando parei de jogar, mas nada de tabaco, álcool, política ou religião", explicou.

O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da "falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia", segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro no naquele hospital para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e tratamento de infeção respiratória, e o seu estado de saúde agravou-se na última semana.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).