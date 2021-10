Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, voltou a deixar alfinetadas a Gianni Infantino.

Javier Tebas, presidente de La Liga, voltou a visar a FIFA e o seu presidente, Gianni Infantino, na sequência da intenção de tornar o Mundial uma competição bienal.

"Infantino precisava de 2,4 mil milhões de euros para o seu Mundial de clubes. Não os encontrou no mercado, onde obteve um máximo de 700 M€. Por isso, para financiar este projeto, existe a ideia de um Mundial [de seleções] a cada dois anos. E também vai inventar um Mundial de clubes a cada dois anos, em janeiro. É a realidade. E vender tudo junto durante 25 anos", atirou Tebas, em entrevista ao L'Équipe.

A terminar, lançou nova farpa a Infantino, garantindo que as ligas têm uma posição comum sobre o tema: "A FIFA até pode dizer que haverá Mundial todas as semanas, mas posse assegurar que as ligas não permitirão."