A festa espanhola e outros destaques da noite de Liga das Nações

Fase de grupos da Liga das Nações terminou esta terça-feira.

A Espanha conseguiu a vitória, único resultado que lhe convinha, e gelou em Braga a seleção de Portugal, "roubando-lhe" o lugar na final-four da Liga das Nações de futebol que os Países Baixos vão organizar.

Um golo de Álvaro Morata, muito perto do fim, aos 88 minutos, fez o resultado final no Estádio Municipal de Braga, que coloca a Espanha com 11 pontos e vencedora do grupo A2, um à frente de Portugal (10), que assim falha a presença na final-four pela segunda vez, depois de ter vencido a primeira edição da competição, em 2019.

No outro jogo do Grupo A2, a Suíça assegurou a manutenção, com o 2-1 à Chéquia, que é despromovida à Liga B. A Suíça chega aos nove pontos e os checos ficam-se pelos quatro.

A formação comandada por Fernando Santos sabia que, na "pedreira" de Braga, assegurava com um empate a ida às meias-finais, já nos Países Baixos - anfitriões dos últimos jogos, em que também estarão envolvidos as já apuradas Croácia e Itália.

Os portugueses, que tiveram ascendente na primeira parte e no arranque da segunda, acabaram por 'adormecer' um pouco à medida que os minutos passavam, quando a Espanha passava a ter mais controlo de bola, sempre a procurar o golo.

A dois minutos do final do tempo regulamentar, Nico Williams assistiu para o golo de Álvaro Morata que 'gelou' o ambiente em Braga, onde já se preparava a 'festa' do apuramento luso.

O Grupo A2 foi o último de quatro a ter decisões, não só do apuramento como também de manutenção, com a República Checa, que vinha de uma goleada ante Portugal, a confirmar o mau momento e a perder por 2-1 em St.Gallen, na Suíça.

Freuler, aos 29 minutos, e Embolo, logo de seguida, aos 30, colocaram o jogo em 2-0, sendo manifestamente insuficiente a reação checa, em que apenas valeu o golo de Patrick Schick, aos 45.

Os checos falharam uma grande penalidade aos 61, por Sousek, mas o empate teria o mesmo efeito prático final, a descida dos checos ao escalão B.

Sobem à Liga A a Escócia, vencedora do B1, Israel, vencedora do B2, e a Sérvia, vencedora do B4, que se juntam à Bósnia-Herzegovina, que já tinha assegurado a vaga do B3.

A Escócia empatou na Polónia com a Ucrânia (0-0) e manteve a vantagem - 13 pontos contra 11 do adversário.

A Irlanda ganhou 3-2 na receção à Arménia e garante a permanência na Liga B, com sete pontos contra três.

No Grupo B2, Israel tinha na agenda defrontar a Rússia, jogo que não se realizou, como já se sabia, depois da suspensão imposta a todo o futebol russo. Israel já era virtual primeiro, com oito pontos, e na corrida para o segundo lugar a Islândia 'arrancou' nos descontos um empate 1-1 na Albânia e evitou a despromoção - termina com quatro pontos, contra dois dos albaneses, que descem ao terceiro escalão.

Dia de decisões igualmente no Grupo B4, com a Sérvia a conseguir uma bela vitória de 2-0 na Noruega, e o apuramento com 13 pontos, contra 10 dos nórdicos.

Suécia e Eslovénia empataram 1-1, o que faz com que os suecos (quatro pontos) desçam de divisão e os eslovenos (seis) se mantenham no nível.

Na Liga C, a Grécia confirmou o triunfo no grupo 2, com o 3-1 à Irlanda do Norte. Também hoje, o Kosovo goleou Chipre por 5-1.

Sobe de liga a Grécia (15 pontos), mantêm-se Kosovo (9) e Irlanda do Norte (5), enquanto o Chipre vai ao 'play-off' de descida.

Os outros três grupos da Liga C já estavam definidos, com promoções de Turquia, Cazaquistão e Geórgia e idas ao 'play-off' de Gibraltar, Bielorrússia e Lituânia.

Já eram conhecidas as classificações finais da Liga D, em que Letónia e Estónia sobem.