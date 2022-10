A festa dos adeptos do Corinthians, de Vítor Pereira, no Rio de Janeiro

A equipa treinada pelo técnico português joga, na madrugada desta quinta-feira, a segunda mão da final da Taça do Brasil, diante do Flamengo.

O Corinthians, treinado por Vítor Pereira, já se encontra no Rio de Janeiro, tendo sido recebido em festa por adeptos da equipa, que joga a segunda mão da Taça do Brasil na madrugada desta quinta-feira (1h45), no Estádio Maracanã, casa do Flamengo.

Após o nulo (0-0) registado na primeira mão, o técnico português procura conquistar o primeiro troféu em solo brasileiro.

Veja a receção dos adeptos à chegada da comitiva do Corinthians: